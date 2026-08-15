Уголовное дело в РФ возбуждено против журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, сообщает ТАСС. Его обвиняют по статье о возбуждении ненависти или вражды. В начале недели корреспондент спросил у главы киевского режима Зеленского об убийстве русских.

Он задал свой вопрос на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. Звучал он так: "Что мы можем сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских?".

Этот отрывок конференции взорвал интернет, взбудоражил СМИ. Коллеги Мартенса потребовали его срочного увольнения, а в интернете пользователи даже запустили за это петицию.

Теперь в отношении немецкого корреспондента решается вопрос об его объявлении в международный розыск. Также следователи избирают журналисту меру пресечения заочно.

Если вина Мартенса будет доказана, то ему грозит до шести лет колонии, рассказал агентству информированный источник.