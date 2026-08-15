Вслед за Канадой и Гренландией Трамп решил присоединить к США Ормузский пролив

Дональд Трамп, выступая в полицейской академии в Нью-Йорке, заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. и пригрозил исламской республике ответным ударом, который будет в сто раз сильнее прежних.

Глава Белого дома сравнил американскую морскую блокаду со стальной стеной, которая обходится Тегерану в сотни миллионов долларов ежедневно. А заодно пообещал, что после завершения ближневосточного конфликта планирует объявить Ормуз территорией США.

"Когда мы окончательно нанесём поражение Ирану, а он терпит серьёзное поражение, довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов. По сути мы сохраняем блокаду. Ни одно судно не проходит, пока мы этого не захотим", - сказал президент.