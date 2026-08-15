Россияне снова отличились на чемпионате по водным видам спорта во Франции

Новые победы российских пловцов. На чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции они одержали победу в смешанной эстафете четыре по сто метров вольным стилем.

Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Клепикова и Кира Манохина показали рекордный результат - 3 минуты 19 и 95 сотых секунды. Дарья Клепикова отличилась ещё и на дистанции сто метров баттерфляем, завоевав бронзу.

Ещё одно золото у Евгении Чикуновой, она быстрее всех преодолела двести метров брассом. А Климент Колесников на пятидесяти метрах на спине уступил победителю всего одну сотую секунды. На третьем месте - Павел Самусенко. У российских спортсменов теперь 26 медалей, девять из них – высшего достоинства.