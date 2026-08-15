Жара не отступает: Европу охватили лесные пожары

В Великобритании за сутки сошли с рельсов сразу три железнодорожных состава. Пострадали более 20 человек. Причиной, по предварительным данным, стала жара, которая привела к деформации полотна.

Это уже пятая волна аномального зноя. Накануне в Лондоне температура воздуха превысила отметку в 38 градусов. В городке Стаурбридж неподалёку от Бирмингема пожар не удалось остановить - сгорели 19 домов, повреждены ещё два десятка. Сотни жителей эвакуированы.

Ещё острее ситуация в континентальной Европе. В Испании огонь подобрался к древнему монастырю, пришлось срочно вывозить останки королей, правивших в XI веке. Свои дома покинули жители 18 населённых пунктов. В южных областях горит более 38 тысяч гектаров леса.

Добрались пожары и до Германии. В земле Северный Рейн-Вестфалия огнём объяты триста гектаров. Тушат с вертолётов, потому что работа пожарных на земле опасна – детонируют неразорвавшиеся снаряды времён Второй мировой войны. Эвакуированы две тысячи человек.