США сосредоточены на восстановлении и укреплении собственного оборонного потенциала, передача Украине ракет этим целям не отвечает. Так прокомментировали в Белом доме настойчивые просьбы Зеленского о новых поставках вооружений.

Тем временем, в Киеве у лидеров западных стран, которые не могут вывезти зерно с Украины, начинается паника. Перенаправить поток экспорта через Румынию, Польшу, Словакию и Молдавию – не вариант в современных реалиях. Сухопутные маршруты гораздо дороже морских. За август Киев отправил только около трети обычных объёмов зерна через Чёрное море.

Есть и ещё одна проблема. Киевский режим не может получить и очередную партию оружия. Хотя с ним у Зеленского и без того напряжёнка. От Америки, видимо, в ближайшее время точно не стоит ждать помощи. Об этом сказала уходящая с поста пресс-секретарь Белого дома, Кэролайн Ливитт. Выходит, что до желаний киевского попрошайки о поставках ракет Трампу нет дела.

И если американцы хотя бы на время задумываются о себе, то Брюссель идёт ва-банк не оглядываясь. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер заявил, что европейские лидеры забыли о суверенитете и потеряли здравый смысл.

На глазах рушатся европейские ценности. Дело дошло до Швейцарии и ее банков, которые всегда считались эталоном надёжности. Берн заявил о продолжении блокировки счетов российских граждан. Договоры расторгают даже с теми, у кого есть постоянный вид на жительство. Видимо, вирус неадекватности может уничтожить даже самые бы незыблемые устои.