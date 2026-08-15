У берегов Омана второй месяц тонет нефтяной танкер

Экологическую катастрофу пытаются предотвратить у берегов Омана. В Аравийском море стремительно расширяется нефтяное пятно из севшего на мель танкера.

Площадь пятна уже превысила две тысячи квадратных километров. Ещё в июне экипаж сообщил о взрыве на судне, вскоре оно начало тонуть. На борту танкера находилось около миллиона баррелей сырой нефти.

К месту происшествия направлены спасательные суда и авиация. Впрочем, как сообщают в Омане, полностью остановить утечку пока не получается из-за сложных погодных условий.