Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с Днём освобождения КНДР от японского колониального гнёта. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Наши государства активно сотрудничают на всех направлениях, координируя усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности.

День освобождения – государственный праздник, ежегодно отмечающийся в КНДР 15 августа. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления.