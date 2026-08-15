Путин поздравил руководителей и народ Индии с Днём независимости

Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днём независимости. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на самых разных направлениях и эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, отметил президент.

Российский лидер выразил уверенность, что наши страны продолжат наращивать конструктивные связи в интересах упрочения международной безопасности и стабильности.

15 августа в Индии отмечают День независимости - государственный праздник, посвящённый приобретению независимости страны от Соединённого Королевства в 1947 году.