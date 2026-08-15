Собянин рассказал о строительстве дорог в Мнёвниковской пойме

Почти четыре километра дорог построят и реконструируют в Мнёвниковской пойме. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В планах - создание дополнительной транспортной связи между станциями метро "Мнёвники" и "Терехово", а также строительство улиц и проездов к строящимся объектам. Новые маршруты городского транспорта будут оборудованы светофорами и современными остановками.

Для безопасности пешеходов обустроят тротуары и наземные переходы, реконструируют подземный переход. Кроме того, через Москву-реку возводят два моста для пешеходов и велосипедистов и автомобильный мост-парус.