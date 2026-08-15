Сильное землетрясение разбудило жителей Индонезии

До двадцати возросло число жертв мощного землетрясения в Индонезии. И эта цифра не окончательная. Идут поисково-спасательные работы.

Подземные толчки магнитудой 7,7 ощутили жители острова Флорес этой ночью. Эпицентр находился в 160-ти километрах от города Лабуан-Баджо, где проживают около двухсот тысяч человек. Повреждены жилые здания, школы, медучреждения. Многие люди в целях безопасности до сих пор не вернулись в свои дома.

Удар был резким и мгновенным. Никто не успел подготовиться заранее. Больше всего досталось побережью острова Флорес. Обрушились жилые и административные здания, повреждена инфраструктура и исторические объекты. Людям рекомендовали покинуть дома и держаться, как минимум, в двух километрах от побережья из-за угрозы цунами.

За первым толчком последовали сильные афтершоки. Магнитуда одного из них достигала 6,1. Сейчас разбирать завалы и искать пострадавших спасателям помогают местные жители. Остаётся угроза повторных толчков.