Российским лучникам разрешили выступать со своим флагом

Российским лучникам сегодня вернули право выступать на турнирах со своими флагом и гимном. Ограничение сняла Всемирная федерация стрельбы из лука. При этом, вердикт не действует на соревнованиях под эгидой европейской организации, она должна принять отдельное решение.

В последние недели всё больше международных спортивных федераций возвращают российским спортсменам право выступать под национальным флагом. Это стало возможным после того, как 7 июля МОК рекомендовал снять все ограничения с российских атлетов.