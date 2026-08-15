Белоусову доложили об успехах группировки "Восток"

Министр обороны Андрей Белоусов посетил один из пунктов командования группировки войск "Восток" и проверил, как выполняются поставленные задачи. Во время совещания командиры доложили об обстановке на линии боевого соприкосновения.

С начала лета освобождены 19 населённых пунктов, создан аналитический центр, позволяющий повысить эффективность применения наших БПЛА. Активно наращивается число средств обнаружения и поражения вражеских беспилотников и ракет.

В завершение Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся на спецоперации.