Мошенники придумали аферу на предвыборную тему

Мошенники активизировались перед выборами в России, до которых остаётся чуть более месяца. Аферисты придумали новую схему: они начали распространять от имени политических партий предложения пройти опрос.

За это злоумышленники обещают прислать денежное вознаграждение. На самом деле речь идёт о многоступенчатой схеме, итогом которой становится доступ к банковским данным и мобильному устройству пользователя,

Как рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, особенность этой схемы в том, что мошенники не ограничиваются фишинговым сайтом. Гражданам предлагают скачать приложение, через которое им обещают перевести деньги за опрос.

В итоге вредоносное программное обеспечение собирает конфиденциальные данные и подготавливать дальнейшую атаку. После того, как потенциальная жертва сообщает мошенникам данные банковской карты, они с помощью приложения перехватывают одноразовые СМС-коды подтверждения и похищают все средства пользователя.