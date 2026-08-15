Родителей школьников предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники взялись за родителей школьников. Аферисты придумали схему с розыгрышем школьных наборов.

Ничего не подозревающему гражданину приходит ссылка для участия в конкурсе, в котором главный приз - набор школьных принадлежностей. Как рассказала ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская, под видом безобидного голосования у граждан выманивают учётные данные от соцсетей, мессенджеров и портала госуслуг.

Мало того, мошенники создали для реализации этой схемы поддельные сайты онлайн-магазинов товаров для школы. Аферисты вовлекают и детей - им предлагают бесплатные подписки, различные подарки и участие в конкурсах.