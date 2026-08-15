Последнее дыхание лета: москвичам рассказали о погоде

Непродолжительное похолодание, которое расстроило москвичей, сменится на следующей неделе летней жарой. Не исключено, что это будут последние по-настоящему жаркие дни в этом сезоне.

Температура начнёт стремительно расти уже завтра, 16 августа. Если ночью ещё будет прохладно – около 8-10 градусов, то днём столбики термометров поднимутся до 21-26 градусов.

Такая же жаркая погода с умеренными осадками продержится до конца недели. Самым тёплым днём обещает стать понедельник, 17 августа – температура в столичном регионе будет колебаться от 22 до 27 градусов, сообщает Гидрометцентр.