В поисках древностей: Собянин поздравил археологов с праздником

Сегодня в России отмечают день археолога. Столичных специалистов поздравил мэр Москвы. Сергей Собянин отметил кропотливый труд этих исследователей древности. Только с начала года они отреставрировали свыше тысячи предметов и больше трёх тысяч индивидуальных находок передали в государственную часть Музейного фонда России.

О таких профессиях - мечтают. Каждый день маленькие и большие сенсации. Древности. Романтика. И находки - вот в центре Москвы, в Пыжёвском переулке, буквально у съёмочной группы на глазах обнаружили украшение из меди в форме цветка и в прекрасном состоянии.

Находки молчаливы только на первый взгляд. Все вместе они помогают учёным реконструировать историю. И открытия не исключены, и предыдущие гипотезы иногда опровергаются.

15 августа - День археолога. Когда и как он появился - есть сразу несколько легенд. Ещё до Великой Отечественной войны будто на раскопках в Великом Новгороде студентам-археологам очень захотелось праздника, да и фляга со спиртом, выданная на экспедицию, была полна. Вот и пришли к руководителю - попросили деньги отправить приветственные телеграммы.

С тех пор уже десятилетия - это профессиональный праздник археологов. Насколько важна их работа, в своём блоге сегодня отметил Сергей Собянин. "Только за последние годы были обнаружены тысячи ценнейших артефактов. Каждое преображение города, будь то благоустройство улиц, реставрация старинных зданий или строительство линий метро, открывает новые страницы прошлого", - написал мэр.

Сезон в этом году ещё не закончен. Но археологические исследования уже завершены на тридцати столичных объектах. И четыре тысячи находок пополнят музеи Москвы.