Театр сатиры обещает громкие премьеры в новом сезоне

Одним из первых открыл свои двери для зрителей после летних каникул Московский театр сатиры. В новом сезоне обещают громкие премьеры.

В этом году коллектив отступил от традиции: сбор труппы состоится только в начале сентября, но первые спектакли уже идут. Всё ради праздничного повода: 50-летний юбилей служения родному театру отмечает народный артист Юрий Васильев. У него главная роль в спектакле "Физики", поставленном совместно с выпускниками МФТИ. Тема самая актуальная.

"Пьеса об ответственности науки, великих учёных перед обществом, перед будущим. Сегодня такая ответственность стоит перед многими лидерами наших государств. Какие открытия и что они могут дать обществу, и как они могут дать обществу, а что они могут разрушить в этом обществе. Это очень важная тема", - пояснил, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов.