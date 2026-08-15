Москвичей пригласили отметить День фронтовой собаки

В музее Победы на Поклонной горе проходит десятый семейный фестиваль "День фронтовой собаки". Жители и гости столицы могут познакомиться с подвигами четвероногих друзей в годы Великой Отечественной войны и узнать, как они помогают сегодня военнослужащим в зоне СВО.

Кроме того, все желающие увидят показательные выступления кинологов со служебными собаками. Они продемонстрируют, как проходит спасение на воде и поиск людей. А ещё посетителей ждут квесты, исторические реконструкции, мастер-классы, лекции и встречи с экспертами.