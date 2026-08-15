Во Вьетнаме автобус с российскими туристами на полной скорости врезался в грузовик

Во Вьетнаме в результате аварии погибла туристка из России. Ещё несколько наших соотечественников получили травмы, один госпитализирован.

Трагедия произошла в центральной провинции Ламдонг. Ночью автобус на полной скорости врезался в грузовик. В салоне находились 18 туристов, которые ехали из курортного Нячанга на экскурсию в город Хошимин.

Незадолго до аварии погибшая выложила в сеть видео из поездки. Женщина работала в туриндустрии и два дня назад отметила день рождения, у неё остались трое детей. По предварительной версии, ЧП произошло по вине водителя автобуса, который уснул за рулём.