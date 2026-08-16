В зоне СВО за сутки российские войска уничтожили свыше 180 украинских пунктов управления БПЛА и три орудия натовского образца. Активные боевые действия идут на Запорожском участке фронта, где наши подразделения пресекают все попытки ВСУ вернуть утраченные позиции.

Попытка националистов подготовиться к вылазке в Рыбальском была сорвана. Уничтожены наспех выкопанные блиндажи. Это тыл ВСУ. Артиллеристы говорят - важно, не только уничтожить авангард противника, но ещё и отрезать ему все пути для подвоза продуктов, воды и боеприпасов. Иначе при устойчивом снабжении он скоро соберёт новые силы.

И такую же тактику – обескровить, окружить, уничтожить - российские войска сегодня успешно применяют на Днепропетровском и Донецком направлениях. В пригородах Краматорска операторы беспилотников атакуют пикапы и броневики, сжигают роботизированные платформы, ликвидируют диверсионные группы противника. Военные рассказывают, что за последние недели, им удалось захватить несколько хорошо оборудованных и укрепленных позиций.