Собянин: На подлёте к Москве силы ПВО сбили более 200 беспилотников

Минувшей ночью на подлёте к Москве уничтожен 201 беспилотник ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил Сергей Собянин.

По информации мэра, всего в сторону Московского региона летели 600 БПЛА противника.

Во время ночной атаки в районе МКАД пострадали три человека, врачи оказали им необходимую помощь.

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в Подольске из-за атаки беспилотников пострадали три человека. В Домодедово загорелся склад медикаментов, в Кашире пострадало новое здание отдела полиции.