Минобороны отчиталось о новых ударах по украинским портам

Российские военные нанесли новые удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Подробности сообщили в Минобороны. В Одессе были поражены склады с военным имуществом.

Ранее сообщалось, что вечером 14 августа в порту "Южный" уничтожен склад с ГСМ, в Одессе поражён патрульный катер, а в ночь на 15 августа в портах Исмаила и Одессы были поражены военная инфраструктура и склады с военно-техническим имуществом.

Российские военные регулярно наносят удары по морской инфраструктуре Украины. Поражаются исключительно объекты военного назначения.