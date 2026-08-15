Ангелина Мельникова завоевала три медали на чемпионате по спортивной гимнастике

Три медали за один соревновательный день завоевала россиянка Ангелина Мельникова на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии - золото и две бронзы.

Награду высшей пробы за победу в опорном прыжке вручил лично президент международной Федерации гимнастики. К ней добавились ещё две бронзы - за выступления на бревне и вольные упражнения.

На пьедестале Ангелина не смогла сдержать слёз. Власти Хорватии только в последний момент разрешили приехать на чемпионат и это стало дополнительным стимулом. В первый же соревновательный день она завоевала золото в многоборье.

Завтра - финал женской части турнира. С 19 августа в борьбу вступают наши мужчины, они уже прилетели в Хорватию.