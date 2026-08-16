Рожать по восемь детей предложили украинкам

Жительницам Украины предложили рожать по восемь детей. Таким образом они смогут восстановить численность населения до уровня 2022 года. Об этом в интервью изданию Censor. net признался директор киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев.

"При сегодняшнем количестве оставшегося здесь населения на Украине для того, чтобы нам восстановить по крайней мере тот потенциал, который был, надо, чтобы каждая женщина родила по восемь детей", — поделился он.

При этом Говсеев отметил, что достичь такого показателя невозможно. По его словам, остается надеяться только на возвращение украинских беженцев на родину после завершения конфликта.

Ранее директор украинского института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году, вероятно, составит максимум 35 миллионов человек. Как она сказала, Украине удастся вернуть не более половины граждан, покинувших страну.