Ночью 16 августа в небе над Россией сбиты 822 дрона ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 822 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 17 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, на Кубани и в Крыму.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, минувшей ночью на подлёте к столице Москве уничтожен 201 беспилотник ВСУ. Во время атаки в районе МКАД пострадали три человека, в Раменском городском округе один человек погиб и ещё три мирных жителя ранены в Подольске.

Ночью при налёте дронов в Ростовской области погибли три человека, один получил ранения.