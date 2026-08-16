Испанскую Сеуту снова штурмуют толпы нелегалов из Марокко

Опять неспокойно в испанском эксклаве на Севере Африки. К Сеуте направляются десятки тысяч мигрантов. Пока путь им преграждают марокканские силовики. Переселенцы выбрали новую тактику и пытаются попасть на испанскую территорию по суше. Если прошлый раз плыли морем, то сейчас толпы спускаются с гор.

Штурмуют границу волнами. Пытались утром - не получилось. Днём мигрантов стало больше и Марокко пришлось поднять в воздух авиацию, особенно настойчивых задержали. Но по-настоящему толпу испугал только слезоточивый газ. Впрочем, убежали недалеко - нелегалы засели в расщелинах.

Подозрительные колонны африканцев были замечены ещё накануне. По примерным оценкам, 100 тысяч крепких мужчин пересекали Сахару. Причём, в сопровождении неизвестных военных. При себе у каждого нелегала - кирка или что-то похожее, на случай, если повезёт и удастся через Фнидек пешком дойти до Сеуты. А там, на границе придется лезть через забор.

Морем в испанский эксклав сейчас попасть нереально - там стоит королевский флот. На улицах патрулирует армия. Новых беженцев нет, но часть тех, кто две недели назад прорвался через границу, всё-таки решила остаться в городе.

Серьезные конфликты и среди испанских политиков - из-за миграционного кризиса премьера страны Педро Санчеса в открытую называют предателем. А правые требуют от Верховного суда расследовать бездействие властей - ведь, по сути население Сеуты бросили на произвол судьбы.

В городе кстати, к разгулу преступности, добавилась и угроза эпидемий. Скрываясь от полиции, нелегалы живут в подвалах, на свалках. Власти Сеуты не справляются с антисанитарией. Трущобы африканцев разрастаются. А там медики уже фиксируют вспышки кори, туберкулкза и холеры.