Самая добрая выставка: москвичам предложили взять животных из приютов

В московском парке Измайлово прошла самая добрая выставка – "Пушистый хвост". Любой желающий мог познакомиться с собаками и кошками из городских приютов и выбрать себе питомца. В этом им помогали волонтёры, которые рассказали о характере четвероногих и проинструктировали, как их приучить к новой обстановке.

На выставку приехали около 50 собак и кошек из пяти городских приютов - самые ручные и общительные. С животными можно поиграть, погладить и погулять.

Забрать пушистого друга можно сразу. Но перед этим, как и в приюте, будущим хозяевам нужно пройти собеседование и подписать договор ответственного содержания. С новыми хозяевами волонтёры остаются на связи - берут контакты у новых владельцев, просят фотографии и видео, чтобы следить за судьбой питомца.

Только за несколько часов работы выставки обрели дом более 20 питомцев. Остальные ждут и верят: тот, кто подарит им любовь и заботу - скоро придёт.