Сорокадневный план Зеленского по принуждению Москвы к миру оказался пшиком. Он привёл лишь к усилению российских ударов по тыловым районам ВСУ. Но теперь у противника не осталось средств ПВО для противодействия атакам нашей армии. Главарь киевского режима, ещё недавно считавший себя на коне, вынужден побираться по миру и просить хоть какие-нибудь крохи вооружения. Но европейские страны уже не так горят желанием финансировать украинское государство.

Мощный ответ Москвы на удары киевского режима по российским гражданским объектам. Крупные склады с западным вооружением – горят. Информацию о взрывах подтвердил и мэр Киева, не уточнив детали. Но иностранные журналисты, наблюдавшие за тем, как украинские ПВО пытались отразить налёт, пришли к печальному выводу, ведь ни одна из ракет не была перехвачена.

Украина бьет тревогу из-за нехватки ракет для систем Patriot, пишет Welt. Издание даже применяет термин "отчаяние", в котором, якобы, сейчас пребывает главарь режима. А ведь два месяца назад те же журналисты трубили, что Украина якобы переломила ход войны, а сам Зеленский докладывал Трампу о том, что буквально из ниоткуда в его рукавах взялись козыри.

Польша, а с ней Венгрия и Словаки бьют по украинской экономике даже больней, чем Россия. На фоне наших ударов по судоходству в Чёрном море, европейцы блокируют вывоз продукции соседа на свои рынки, опасаясь конкуренции. По сути вся западная поддержка в итоге оказывается пустышкой.

А тем временем мигранты открыто сорят наличными в Британии. Ролик, как выходец из Судана раскидывает полученные от правительства деньги. В Москве это видео назвали отличной рекламой самоубийственной политики Европы. Впрочем, Зеленский наверняка позавидовал этому парню.