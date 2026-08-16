В Европе из-за жары обмелели реки

Дикая жара, от которой всё лето изнывает Европа, долго щадила Бельгию. Но вот, зарево первого природного пожара появилось на востоке страны. Он стал самым масштабным в истории королевства. Горят заповедные леса - огонь полыхает на площади до двух тысяч гектаров. Экологи говорят о настоящей катастрофе. Чем могут, помогают пожарным местные фермеры.

Бок о бок с пожарными работают военные. Борьбу с огнём ведут несколько десятков машин, три вертолёта и два самолёта – их направил Евросоюз. Но силы неравны.

На западе Германии тоже пылают леса. Более двух тысяч жителей эвакуированы из деревни, в окрестностях которой во время Второй мировой шли жесточайшие бои. Где нет пожаров – свирепствует засуха. На западе страны обмелели участки Рейна. Судоходство остановилось – грузы перевозят по железной дороге, что значительно увеличивает стоимость.

Рекордное мелководье и на Дунае. Чтобы единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" работала хотя бы на 25%, в реке решили затопить две 80-метровые баржи – это повысит уровень воды на несколько сантиметров.

А во Франции природное бедствие вновь сопровождает скандал политический. На первых полосах газет – Эммануэль Макрон. Когда в Париже температура под сорок, а на юге горят тысячи гектаров лесов, президент республики отправился в отпуск на Лазурный берег кататься на гидроцикле.