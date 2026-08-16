В День воздушного флота Собянин рассказал о буднях Московского авиацентра

Сегодня в России отмечается День воздушного флота. Столичных специалистов поздравил мэр Сергей Собянин. В своём личном блоге он рассказал о работе Московского авиационного центра.

Его экипажи дежурят круглые сутки и прилетают на место происшествия всего за несколько минут. Они доставляют пострадавших в больницы, тушат пожары, ищут потерявшихся в лесах. Специалисты центра активно внедряют новшества - они создали транспортно-спасательную кабину для эвакуации с высоток и адаптировали систему аварийно-спасательного инструмента для разбора ДТП и завалов.

Кроме того, экипажи спасательных вертолётов регулярно участвуют в транспортировке пациентов из других регионов в столичные лечебные учреждения.