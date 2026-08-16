В Москве с триумфом встретили победителей олимпиады по информатике

В Москву из Узбекистана вернулась российская сборная, завоевавшая две золотых и две серебряных медали на Международной олимпиаде по информатике. В ней участвовали около 400 человек из 97 стран, в том числе из США, Китая, Японии. Школьникам приходилось решать сложные задачи на одном из языков программирования.

Российские школьники вновь подтвердили: в мире алгоритмов российская школа информатики – лучшая. Условия были жёсткие: полная изоляция, ни телефонов, ни интернета - только ты, компьютер и сложнейшие алгоритмы. Но наших это не испугало. В составе сборной - ребята из сильнейших физико-математических школ Москвы и Петербурга. Тренеры видят в них будущую интеллектуальную элиту страны - тех, кто будет создавать новые технологии и развивать искусственный интеллект.

Серебряный призёр Сергей Муханов признаётся: сложнее всего было побороть самого себя. Задания были непростые - головоломки, в которых нужно быстро найти оптимальное решение. И всё это на строгом языке программирования C++.

Соревнование длится два дня, на каждый отводится пять часов. Итого за это время нужно успеть раскусить шесть алгоритмических задач. Соперники были достойными - Китай, США, европейские сборные показали класс. Но наши подтвердили: российское IT-образование - одно из сильнейших в мире.