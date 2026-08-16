Стали известны цели ночных ударов России в Киеве и Кременчуге

Российские военные нанесли точечные удары по предприятиям ВПК в Киеве, НПЗ в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Об этом сообщили в Минобороны.

В украинской столице поражены завод по производству комплектующих к дальнобойным ракетам "Фламинго" и предприятие, занимающееся изготовлением беспилотников "Хрущ" и "Гарпия". Ещё в одесском порту утром поражён сухогруз с военным имуществом.

Российская армия регулярно наносит удары по портовой инфраструктуре и судам, использующимся в интересах ВСУ.