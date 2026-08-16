Российские войска освободили Кудиевку и Першомарьевку

Российские войска освободили Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны.

Также в минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника. Ещё поражены цеха сборки и места хранения беспилотников.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS США, девять ракет "Фламинго" и 1 478 беспилотников – это рекордный показатель с начала спецоперации.