Средства ПВО сбили за сутки рекордное число украинских беспилотников

Силы ПВО за прошедшие сутки сбили над Россией 1 478 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Это - абсолютный рекорд с начала спецоперации.

Ранее военное ведомство сообщало, что в ночь на 16 августа над территорией России сбито 822 украинских беспилотника. Атаке подверглись 17 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского.

Только на подлёте к столице Москве уничтожен 201 беспилотник ВСУ. Во время атаки пострадали шесть человек, один пожилой мужчина погиб.

В Подольске загорелся склад компании Wildberries, в Домодедово склад медикаментов, в Кашире пострадало новое здание отдела полиции.