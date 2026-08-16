В Западном Дегунино построили детский сад с игровыми площадками

В районе Западное Дегунино построили новый детский сад. Об этом в своём блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Открытие запланировано на 1 сентября. В садике будет шесть групп, помещения адаптированы для маломобильных посетителей. На территории сделаны игровые площадки и спортивная с мягким резиновым покрытием. Кроме того, предусмотрено место проведения общественных мероприятий.

При строительстве детского сада использовали, в том числе материалы отечественного производства из Череповца, Орла, Елабуги, Тульской, Самарской и Московской областей.