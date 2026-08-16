Россиян предупредили об опасности VPN на смартфонах

В МВД сообщили о получении мошенниками контроля над смартфонами через VPN. Гражданам стоит соблюдать осторожность и цифровую гигиену.

Дело в том, что аферисты научились похищать деньги через вредоносную программу, которую обычно устанавливают под видом VPN. Ничего не подозревающему пользователю приходит ссылка на "приложение VPN", после установки которого мошенники получают полный контроль над устройством жертв.

С помощью опасного приложения злоумышленники заходят в банковские приложения и воруют деньги. В МВД советуют не устанавливать ничего на смартфоны из сомнительных источников, а пользоваться только магазинами приложений.