Мошенники стали похищать личные данные студентов

Мошенники похищают личные данные студентов. Перед этим аферисты предлагают молодым людям оформить стипендию или зарезервировать место в общежитии.

Об этой схеме ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, злоумышленники звонят либо рассылают СМС со ссылками на сайты, где предлагают студенту оформить стипендию.

Ссылка ведёт на сайт с вредоносным содержимым, в результате у студентов сначала похищают личные данные, а затем и деньги с банковских карт.