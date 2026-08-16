Грузия оставила Абхазию без бензина

В Грузии заявили о прекращении поставок бензина в Абхазию. Такое решение приняла компания Repsol, сообщает РБК.

До этого власти Грузии разрешили Repsol поставлять топливо посреднику Solidus для дальнейшей продажи в Абхазию. Компания объяснила своё решение так: "Где именно Solidus будет реализовывать приобретённые нефтепродукты, с нами не согласовывается и находится вне рамок нашей ответственности".

14 августа владелец Solidus сообщил, что объём поставок бензина в Абхазию увеличен до 400 тонн из-за дефицита в Гальском районе республики. Глобальные проблемы с бензином начались в Абхазии в начале августа. Эксперты полагают, что сейчас они усугубятся.