Российские военные поразили в порту Одессы два морских танкера

Российские военные поразили новые цели в портах Украины. Детали сообщили в Минобороны.

В Одессе удары нанесены по трём сухогрузам и двум морским танкерам. Их использовали ВСУ для доставки военных грузов и топлива. В 138 километрах юго-западнее Одессы в Вилково уничтожена стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины. Ещё в Чёрном море поражен сухогруз с западным оружием для Украины.

Минувшей ночью российские военные нанесли точечные удары по предприятиям ВПК в Киеве, НПЗ в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.