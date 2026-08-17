Важные сообщения с передовой - наши войска закрепились в селе Першомарьевка. Оно расположено в десяти километрах от Краматорска. Успехи и на Запорожском участке.

Российский флаг - в населенном пункте Рыбальское в Запорожской области. Его освободили подразделения группировки "Восток". Штурмовики около 15 километров двигались на мотоциклах вдоль лесополос. Для противника появление наших бойцов стало полной неожиданностью. Но бой был тяжелым.

В итоге удалось расширить зону контроля северо-западнее Нового поля. Уничтожены до роты живой силы противника, семь бронемашин, 10 автомобилей и 13 наземных робототехнических комплексов.

Мощная артподготовка, воздушная разведка и точечное уничтожение огневых точке противника предшествовали штурму Петровки в ДНР. Мотострелки группировки "Центр" рассказали, как освобождали село. Противник постоянно перемещался, избегая стрелкового боя. В ход пошла хитрость.

Считанные минуты - и ударные беспилотники уже в воздухе в зоне ответственности группировки "Днепр". Главные задачи - поддержка штурмовиков и нарушение логистических цепочек ВСУ. Ежедневно - десятки уничтоженных автомобилей и наземных робокомплексов врага.

А наши "крылья" постоянно над территорией врага. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области. Националисты пытались малыми группами пробраться на передовые позиции, чтобы усилить оборону. В результате удара наших дронов уничтожены более 50 боевиков и автомобильная техника с боеприпасами.

А в зоне ответственности группировки "Восток" укрепления ВСУ атаковал истребитель-бомбардировщик Су-34. Авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции поразили несколько опорных пунктов.