Ночью 17 августа в небе над Россией сбили 205 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 205 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.

ВСУ атаковали восемь регионов: Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую и Ростовскую области, а также Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Все вражеские БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили рекордное число беспилотников - 822 аппарата.