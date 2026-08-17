Увел технику из-под удара: названы имена новых героев СВО

Новые примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Младший сержант Александр Дробот под обстрелами ВСУ эвакуировал повреждённую военную технику и вооружение. Доставлял их в мастерские и ремонтировал в полевых условиях. Благодаря его грамотным действиям на передовую были оперативно возвращены бронированные машины.

Младший сержант Бакыр Монгуш в составе мотогруппы - подвозил продовольствие и боеприпасы на передовую и обнаружил вражеский FPV-дрон. Умело маневрируя, он увёл технику из-под удара и вовремя доставил груз. Наши штурмовики смогли уничтожить бронетехнику, живую силу ВСУ и захватили важный опорный пункт.