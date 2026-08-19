На подлете к Москве за ночь сбили 25 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Москве 25 украинских беспилотников.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На фоне угрозы атаки беспилотников московские аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" вводили ограничительные меры. К настоящему моменты ограничения во "Внуково" и "Шереметьево" сняты.

Минувшей ночью столичный регион подвергся массированной атаке БПЛА. На Москву летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили на территории региона.