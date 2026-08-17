Мопс из Кореи стал самой уродливой собакой в мире: у него непростая судьба

Шестилетний мопс по кличке Джинни Лу победил в американском конкурсе "Самая уродливая собака в мире". Это четвертая попытка собаки выиграть главный приз, сообщает газета The New York Times.

По словам журналистов, у пса весьма непростая судьба. Джинни Лу спасли от торговцев собачьим мясом в Корее.

"Джинни Лу нашли в деревянной коробке в холодную погоду в горах Южной Кореи", — говорится в материале.

Мопс любит забираться на кухонные стулья и есть из тарелок хозяев. А ещё, по словам прессы, песик кричит, когда видит свое отражение в зеркале.

За свою особенность в виде висящего из пасти языка Джинни Лу получила пять тысяч долларов и путешествие в Нью-Йорк.

Конкурс на звание самой уродливой собаки проходил в штате Калифорния и отмечал свое 50-летие. На деле это соревнование создано с целью поиска хозяев для домашних животных.