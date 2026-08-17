Евросоюз планирует значительно расширить санкционное давление на Россию уже этой осенью. Новый подготовленный пакет санкций может стать крупнейшим с 2022 года. Такие меры пообещала глава евродипломатии Кая Каллас.

"В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить", — сказала она в интервью немецкому изданию Die Welt.

Других подробностей Каллас привести не смогла. Зато она похвалила законопроект покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма (террориста и экстремиста). До своей смерти он активно продвигал свой закон о санкциях против России, который недавно принял американский сенат. Как отметила Каллас, такой шаг "вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов".

Последний, 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических лиц и 48 физических лиц.