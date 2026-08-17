Каллас анонсировала самый масштабный пакет санкций против России

22-й пакет санкций Евросоюза против России станет самым масштабным с 2022 года.

Об этом объявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Страны ЕС уже приступили к работе над ним. В случае принятия нового пакета, число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями единовременно увеличится на треть.

Санкционное давление планируется начать уже этой осенью, передает слова Каллас издание Die Welt.

Ранее при согласовании и принятии21-го пакета антироссийских санкций, ЕС столкнулся с трудностями - Брюсселю пришлось пойти на уступки Греции, Германии и Италии, согласившись на ряд исключений. Пакет в результате приняли, в него вошли 170 организаций и 48 физических лиц.