Шесть человек погибли при ракетном обстреле Белгородской области

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Колосково Белгородской области.

В результате атаки погибли шесть человек, в том числе 14-летний ребенок. Еще четверо получили ранения: двоим оказана помощь амбулаторно, еще двух, включая одного ребенка, госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.

"Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь", - сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в Max.

Также на месте происшествия сгорела постройка, поврежден автомобиль.

Ракетная опасность в Валуйском округе была объявлена накануне в 19:41, затем она несколько раз отменялась и вновь объявлялась. Окончательно отмена была объявлена в 20:25.