Умерла бывшая невеста Владимира Кличко, актриса Хайден Панеттьери

Ушла из жизни Хайден Панеттьери. Актрисе было 36 лет.

Печальную новость сообщил телеканал ABC News. "С большой скорбью сообщаем об уходе из жизни нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой, приносившей неизмеримую любовь и удовольствие всем, кто ее знал, и миллионам тех, кто смотрел на нее на экранах", - сообщил представитель актрисы.

Что стало причиной смерти молодой женщины, пока неизвестно.

Напомним, что Хайден Панеттьери известна по фильмам "Крик", а также сериалам "Герои" и "Нэшвилл". За роль в последнем актриса дважды номинировалась на "Золотой глобус".

Однако куда больше своих ролей артистка известна романом с украинским боксером Владимиром Кличко. Пара обручилась еще в 2009 году, однако до свадьбы дело так и не дошло. От расставания Кличко и Панеттьери удерживала дочь Кайя-Евдокия. Она появилась на свет в 2014 году. Однако семейному счастью так и не суждено было сбыться - боксер и актриса все же разошлись.

Кайя-Евдокия сейчас живет с отцом и бабушкой в Киеве и не встречается с матерью. Сама Панеттьери всегда отрицала, что "бросила" ребенка после того, как отказалась от ее опеки на фоне лечения зависимостей. По словам актрисы, к такому "невероятно трудному" решению ее привели проблемы с психическим здоровьем и злоупотребление веществами.

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