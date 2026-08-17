Нелли Уваровой стало хуже: слух и зрение отказывают актрисе

Здоровье Нелли Уваровой оказалось под угрозой. У звезды сериала "Не родись красивой" проблемы со зрением и слухом.

Недавно 46-летняя Нелли Уварова заметила резкое ухудшение зрения. Плюс на верхнем веке правого глаза появилось странное образование. Актриса обратилась за медицинской помощью. Врачи назначили гормональные мази и очки для чтения. Левый глаз Уваровой без коррекции сейчас видит всего на 10%, утверждает Mash.

А потом Катя Пушкарева из сериала "Не родись красивой" пожаловалась на частичную потерю слуха, которая появилась после купания. Также актрису беспокоят першение в горле и сухой кашель.

В результате Уваровой прописали лечение: ингаляции, строгая диета и сон с приподнятой головой, чтобы не провоцировать воспаление.

Напомним, Нелли Уварова прославилась после выхода сериала "Не родись красивой". Многосерийный фильм о дурнушке стал явлением на нашем телевидении. На волне успеха Нелли снялась в нескольких сериалах и фильмах, а потом ее практически перестали приглашать.

Уварова продолжает сниматься в кино, правда, ленты с ней выходят раз в пару лет. А вот в театре она по-прежнему играет много. Кроме того, основала благотворительную организацию "Наивно? Очень", которая помогает людям с ограниченными возможностями — дает им возможность творить и продает их изделия.

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