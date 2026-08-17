Фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год

Фестиваль "Спасская башня", который ежегодно проходил в Москве, в этом году не состоится. Об этом сообщили организаторы.

Отмену объяснили независящими от организаторов причинами. Фестиваль состоится в следующем году.

"О сроках проведения Фестиваля "Спасская башня" в 2027 году мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении фестиваля в соцсети "ВКонтакте".

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводится в Москве с 2006 года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса формат мероприятия был изменен.